Salto in lungo, Larissa Iapichino migliora tre volte il record italiano indoor Under 20

Ai campionati italiani juniores e promesse indoor di atletica di Ancona tre squilli di Larissa Iapichino, che nel salto in lungo, la specialità di mamma Fiona May, ha migliorato per tre volte il suo record italiano under 20 al coperto con 6,53 al secondo tentativo, 6,70 al terzo e 6,75 al quinto, polverizzando il suo 6,40 dell’anno scorso.

La 18enne nata e cresciuta in provincia di Firenze è la seconda al mondo e in Europa in stagione indoor alle spalle del 6,77 di ieri a Berlino della tedesca oro mondiale Malaika Mihambo, oltre che la seconda azzurra di sempre al coperto alle spalle proprio della mamma che saltò 6,91. Inoltre è la quarta al mondo di sempre tra le Under 20, a 15 centimetri dal 6,88 della tedesca Heike Drechsler.

OMNISPORT | 06-02-2021 18:54