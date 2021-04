Samp, Ranieri: "Rinnovo? Decideremo insieme"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato del suo futuro in un’intervista a Radio Rai 1: “Aspettiamo i loro programmi, poi decideremo insieme. Mi hanno chiamato in un momento particolare per la Sampdoria, lo spettro della Serie B era molto forte e ci siamo salvati tutti insieme. Quest’anno stiamo raggiungendo la speranza di salvarci senza soffrire, ora aspetto la società”.

Su Quagliarella: “Mi pare sia tra i migliori goleador di tutti i tempi: un giocatore immenso, capitano vero. Mi hanno chiesto di Ibrahimovic prima del Milan, ho ho detto che lui è il nostro Ibra e l’ha dimostrato pienamente a San Siro. La convocazione spetta a Mancini: conosce tutti i calciatori, sa che tipo di gioco vuole. Il fatto che l’abbia chiamato a 38 anni è già una grande soddisfazione, se poi lo inserisse in quel nucleo ristretto per l’Europeo sarebbe bello”.

OMNISPORT | 05-04-2021 15:04