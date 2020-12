Samp, si cerca di risolvere la questione Candreva

La Sampdoria ha conquistato a Verona una vittoria fondamentale dopo quasi due mesi di digiuno. In casa blucerchiata c’è però da risolvere la questione legata ad Antonio Candreva.

L’esterno non è stato convocato da Claudio Ranieri dopo che l’allenatore era rimasto deluso dagli ultimi allenamenti dell’ex interista.

La società in queste ore sta lavorando per ricucire lo strappo: Candreva è stato contattato dal direttore sportivo Osti.

Secondo quanto riporta ‘Il Secolo XIX’ la Samp deciderà se far allenare da solo il giocatore e se reintegrarlo nel gruppo: l’ex interista dovrà comunque scusarsi con tutti.

Al lavoro per ricucire lo strappo è anche Federico Pastorello, agente di Candreva e di Ranieri. L’ex Nazionale è in prestito alla Samp dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni che scatterà automaticamente dopo il primo punto conquistato da Quagliarella e compagni a febbraio.

