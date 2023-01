Samp tre nomi per il rinforzo in attacco

Secondo il Secolo XIX, si valuta uno tra Piccoli, Simy e Nestorovski

30-01-2023 10:32

Sampdoria alla disperata ricerca di un attaccante per provare la complicatissima rimonta salvezza. Secondo Il Secolo XIX sarebbero tre i nomi tra cui scegliere in queste ultime ore di calciomercato invernale. Roberto Piccoli, ex Genoa in prestito dall’Atalanta all’Hellas Verona (in cui sta trovando poco spazio), Nwankwo Simy – ai margini della rosa del Benevento in B ma di proprietà della Salernitana e, infine, Ilija Nestorowski, attaccante di esperienza che all’Udinese recita ormai da tempo un ruolo da comprimario.

In quest’ultimo caso, il nordmacedone arriverebbe in caso di ritorno alla casa madre dell’argentino Ignacio Pussetto, che non ha per nulla convinto al club blucerchioato timonato da Dejan Stankovic.

