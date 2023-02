Samp, Zanoli: "Contro l'Inter punto fondamentale"

Il laterale arrivato a gennaio dal Napoli soddisfatto dello 0-0 ottenuto in casa contro i nerazzurri

14-02-2023 11:52

Grande soddisfazione in casa Sampdoria, l’indomani dello 0-0 interno contro l’Inter nell’ultimo posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Un punto che, più che classifica fa morale, anch’esso assolutamente necessario per credere in una risalita davvero impegnativa. A parlare, il terzino arrivato a gennaio dal Napoli Alessandro Zanoli.

“E’ un punto fondamentale – ha spiegato Zanoli ai canali ufficiali del club – soprattutto per il morale, ci dà fiducia per lavorare ogni giorno sempre di più. L’importante è lavorare sempre al massimo affrontando tutte le partite col giusto approccio, anche se sulla carte magari sono più forti di noi. Dove mi mette il mister, io gioco, non c’è problema. Il gruppo è fantastico e personalmente sono molto felice di essere qua. Soffrire contro l’Inter ci può stare, ma siamo stati compatti e non abbiamo subito il gol, senza mai demordere”.