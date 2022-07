19-07-2022 11:00

L’impegno per rafforzare il reparto avanzato in casa Sampdoria non viene meno. La formazione di Marco Giampaolo è a caccia di una punta per avere più scelta in avanti, in modo da poter attendere con calma il rientro di Manolo Gabbiadini e poter avere il giusto cambio per Fabio Quagliarella, che non riesce a garantire continuità nell’arco di tutta la stagione.

L’ultimo nome fatto è un calciatore militante in Serie B, ma con un passato lungo anche in massima serie: Roberto Inglese. Classe 1991, l’attaccante pugliese è al momento in forza al Parma, società per cui milita da 4 stagioni per un totale di 83 presenze e 16 reti tra Serie A, Serie B e coppa Italia. Sbarcato in A con la maglia del Chievo (3 annate dal 2015 al 2018 con i gialloblù) Inglese piace a Giampaolo e al momento la trattativa è ancora in una fase iniziale. Bisognerà dialogare con il Parma per comprendere la reale apertura alla trattativa dei ducali.

