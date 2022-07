10-07-2022 15:34

Sarà per la vicinanza geografica tra la Liguria e la Sardegna, ma tra Sampdoria e Cagliari è partita una super trattativa con in ballo quattro giocatori: si era partiti dal centrocampista Rog, sulla lista dei cedibili dei sardi dopo l’amara retrocessione, poi si è passati ad altri profili che potrebbero lasciare Genova per provare a lottare ai vertici della Serie B.

In queste ore era in programma un incontro importante per definire le strategie su Nicola Murru, terzino sinistro sardo che potrebbe tornare “a casa” e potrebbe muoversi assieme al trequartista Valerio Verre ma soprattutto a Kristoffer Askildsen, mediano norvegese che sembra essere la prima scelta del Cagliari. Samp permettendo, ovviamente…

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE