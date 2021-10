Sampdoria, caso Ihattaren: l'ex Juve non vuole tornare in Italia

15-10-2021 17:40

Scoppia il caso Ihattaren, che con la Sampdoria non ha ancora giocato un minuto di partita. Recentemente, un comunicato del club ligure ha annunciato l’improvvisa partenza in Olanda del giocatore per motivi familiari.

A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, Ihattaren non vorrebbe però fare ritorno in Italia. Il giocatore si starebbe anche muovendo per sostituire il procuratore, anche se prima di gennaio non potrà cambiare squadra. Il suo futuro, però, sembra ormai lontanissimo dalla Sampdoria.

