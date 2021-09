Sampdoria, D'Aversa: "Giocare bene non basta"

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa commenta la sconfitta della sua squadra contro la Juventus per 3-2. Queste le sue dichiarazioni:

“Le prestazioni ci sono sempre state, ma bisogna ragionare sulle cose da migliorare. Giocare bene non basta, perché se non porti il risultato a casa significa che sono stati commessi degli errori. Oggi nel primo tempo abbiamo concesso troppo alla Juventus per imprecisione nostra, abbiamo dato loro la possibilità di farci del male. Avrei preferito un calendario diverso pur di avere qualche punto in più. Quello che è stato fatto ci deve servire per fare punti. I complimenti ti rendono orgoglioso fino a un certo punto, io voglio i risultati. Dobbiamo essere arrabbiati per questo, altrimenti ci si abitua alla sconfitta. L’atteggiamento è giusto perché ci ha permesso di non avere difficoltà, se non per errori tecnici. Quando li prendevamo alti, senza dare loro il tempo di giocare, le loro qualità sono state limitate. Sul gol preso su rigore bisogna essere furbi, sappiamo che in queste circostanze l’arbitro fischia fallo. La stessa furbizia va messa anche per gli altri due gol subiti. Siamo in Serie A, non possiamo permetterci certi errori. Abbiamo cercato equilibrio facendo giocare Depaoli come esterno. Damsgaard non è partito dall’inizio non per una bocciatura, ma per una questione di carichi di lavoro. Però abbiamo subito troppe ripartenze con un terzino adattato a esterno alto”.

OMNISPORT | 26-09-2021 15:56