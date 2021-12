Sampdoria, D’Aversa tira un sospiro di sollievo: “Avanti così”

10-12-2021 23:49

Non sono stati giorni semplici per D’Aversa e la Sampdoria, alle prese con la notizia shock dell’arresto di Massimo Ferrero e con una classifica abbastanza deficitaria.

Nonostante tutto però, i blucerchiati hanno trovato la forza per rispondere sul campo e centrare un successo che potrebbe anche dare una svolta alla propria stagione.

“Contrariamente alle storie dei derby si vede una squadra giocare bene, abbiamo fatto una grandissima gara. È una gara che va condivisa anche con Massimo Ferrero, il direttore sportivo Faggiano e tutto lo staff. Questa vittoria è merito di tutti ed è da condividere con tutti” ha dichiarato D’Aversa ai microfoni di Dazn.

“Era giusto lasciare la scena ai ragazzi, dovevamo essere bravi a scendere in campo e pensare solo alla partita. Quando si ha a disposizione un gruppo di uomini è più facile, io devo ragionare su quello che vedo e questi ragazzi questa sera meritavamo un risultato positivo” ha proseguito il tecnico blucerchiato, possibilista sul fatto che questo a successo possano seguirne altri.

“Se abbiamo le qualità per fare quello che abbiamo fatto questa sera vuol dire che le qualità ci sono, dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse un derby. Se una squadra va in campo in maniera compatta con la volontà di fare risultato questi ragazzi possono farlo con chiunque. Speriamo che questa vittoria ci dia consapevolezza dei nostri mezzi” ha chiosato fiducioso l’ex allenatore del Parma.

OMNISPORT