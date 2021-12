Sampdoria, la gioia di Gabbiadini: “Vittoria del club e dei tifosi”

10-12-2021 23:33

È un derby che porta la firma di Manolo Gabbiadini quello vinto dalla Sampdoria nell’anticipo della diciassettesima giornata.

Il centravanti classe 1991 ha messo la sua firma sul match segnando l’1-0 e propiziando l’autogol del 3-0 di Vanheusden.

Inevitabile quindi, al termine della gara, esternare tutta la gioia per un risultato che, in una settimana così complicata per l’ambiente blucerchiato, rappresenta davvero una boccata di aria fresca.

“Il derby è sempre importante, soprattutto dopo questa settimana. È una vittoria nostra, dei tifosi e della società. Ogni partita che giochiamo proviamo a dare il massimo, a volte riesce altre no. L’importante è sudare la maglia per questi tifosi che sono sempre al nostro fianco” ha dichiarato a DAZN Gabbiadini.

“È stato bruttissimo esultare in panchina, non capita tutti i derby fare gol sotto la Gradinata ed essere bloccato in quel modo. Ma bene che sia stato convalidato” ha detto il nativo di Calcinate riguardo al 3-0 confermato dopo la sostituzione comandata da D’Aversa, tecnico al quale l’ex Southampton non ha mancato di dedicare i tre punti

“È sempre stato nel mirino anche per colpa nostra. È una vittoria anche per lui, noi ci teniamo a lui e quindi sono contento”.

OMNISPORT