Sampdoria, D’Aversa vuole una reazione: “Juve appaiata a noi ma non sarà più semplice”

Smaltire la delusione, incamerare la rabbia e provare in questo modo a fare punti a Torino. È questa la via indicata a suoi da Roberto D’Aversa, tecnico di una Sampdoria pesantemente affossata dal Napoli nel turno infrasettimanale.

“Le sensazioni sono quelle di quando si perde una partita 4-0. Ci deve essere rabbia nel post-gara, deve esserci delusione perché noi lavoriamo per portar via il risultato e non farlo è come buttare via il lavoro settimanale. Detto questo, non deve subentrare lo sconforto e nient’altro di negativo. La rabbia va tenuta fino alle 12:30 di domenica e poi metterla in campo” ha esordito in conferenza stampa l’allenatore dei liguri.

“Se pensiamo che troveremo una Juventus in difficoltà commettiamo un grande errore. Stiamo parlando di una società che da un secolo ha mentalità vincente. È vero che in questo momento la posizione in classifica la vede appaiata a noi, ma questo non deve farci pensare che sia un impegno più semplice e che avremo di fronte una squadra non forte” ha continuato D’Aversa.

“E’ una squadra abituata a vincere. Una squadra normale molto probabilmente la partita con lo Spezia l’avrebbe persa, la Juventus invece l’ha ribaltata grazie ad una mentalità che hanno da tempo” ha chiosato l’allenatore classe 1975.

OMNISPORT | 25-09-2021 14:29