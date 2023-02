Sampdoria, Gabbiadini: “Ci crediamo tutti, non molliamo”

Al termine del match con l’Inter, l’attaccante blucerchiato ha parlato ai microfoni di Sky Sport e si è detto pronto a dare tutto fino alla fine con i suoi compagni.

13-02-2023 23:55

Uno 0-0 fortemente voluto quello che la Sampdoria ha condotto in porto nel posticipo della 22ª giornata con l’Inter.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’attaccante Manolo Gabbiadini che ha affermato: “Qeusto è un punto che vale tantissimo, contro giocatori fantastici quali sono quelli dell’Inter. Noi ci siamo e anche questa sera abbiamo fatto vedere che non molliamo niente. Hanno avuto tante occasioni, è vero, hanno un attacco fortissimo, ma anche noi ne abbiamo avute un paio ed io stesso potevo fare meglio. Ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti, testa alla prossima gara. La salvezza? Noi dobbiamo continuare a dare tutto, sia in campo sia i tifosi sugli spalti. Nessuno merita questa situazione ma dobbiamo crederci insieme, di sicuro non molliamo”.