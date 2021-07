Sampdoria, il rammarico di Regini: "Volevo finire la carriera in blucerchiato"

Vasco Regini sperava che la sua avventura alla Sampdoria avesse un epilogo diverso. Il difensore classe 1990 infatti desiderava chiudere proprio con la maglia blucerchiata il suo capitolo calcistico, un lieto fine che però, purtroppo, non avrà luogo.

Non rientrando più nei piani tecnici del club, la dirigenza blucerchiata non ha voluto estendere l’accordo con l’ex Cesena il quale ora, da svincolato, verosimilmente si accaserà da qualche altra parte per terminare la propria carriera.

“Da pochi giorni sono svincolato e cerco una nuova avventura. Non voglio anticipare nulla ma potrei andare in Calabria” ha dichiarato Regini ai taccuini de Il Secolo XIX, quotidiano che ha raccolto anche i suoi pensieri riguardo l’addio alla Sampdoria.

“Lascio una famiglia, sono arrivato nel gennaio 2009 e quindi sono 12 anni, praticamente tutta la mia vita da calciatore adulto. La mia casa era la Sampdoria, è finita un’era anche se io resterò doriano per sempre.

Mentirei se dicessi che non avrei voluto proseguire il rapporto. C’è un po’ di rammarico per non aver potuto proseguire perché il mio sogno era finire la carriera con il blucerchiato. Purtroppo, non c’è stata la possibilità, non recrimino, so di aver avuto alti e bassi, ma sono felice così” ha commentato mesto il difensore al quale rimane anche il rimpianto di non essere mai riuscito a segnare un gol con la maglia blucerchiata.

“Quello è un mio cruccio, ci sono andato vicino diverse volte, un paio di ali, ma mai segnato” ha concluso l’esterno romagnolo.

10-07-2021