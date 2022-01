Sampdoria, ipotesi Borini a titolo definitivo

13-01-2022 12:20

La Sampdoria è alla ricerca di un attaccante anche in ottica futura. Il club blucerchiato starebbe pensando a Fabio Borini, ex conoscenza della Serie A: il 30enne ha indossato le maglie del Parma, della Roma, del Milan e del Verona. In campo internazionale spicca quella del Liverpool.

Adesso Borini è in forza al Fatih Karagümrük. Come riporta il Corriere dello Sport, la Sampdoria lo vorrebbe a titolo definitivo.

