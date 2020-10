Sampdoria, Keita guarito dal Covid-19

La Sampdoria finalmente può abbracciare Keita Baldé. L’attaccante arrivato dal Monaco era stato colpito dal Covid-19, risultando positivo al tampone proprio nel giorno della sua presentazione, il 29 settembre.

Dopo alcuni giorni in isolamento, il calciatore si è messo alle spalle il Coronavirus e oggi ha svolto il suo primo allenamento a Bogliasco con la maglia della Sampdoria. Ha parlato delle sue sensazioni al sito ufficiale del club. “Ho dovuto ritardare un po’ a causa del virus, ma adesso sto bene e sono contento di poter lavorare con i compagni. Ora non vedo l’ora di giocare la prima partita con questi colori”.

L’obiettivo di Keita sarà essere in campo al rientro dopo la sosta, il prossimo 17 ottobre, proprio quando incontrerà la Lazio, squadra che lo ha portato in Italia per la prima volta.

OMNISPORT | 07-10-2020 18:17