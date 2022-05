Sampdoria, Quagliarella: "Inter? Non faremo figuracce"

20-05-2022 10:31

L’ultima giornata di campionato di Serie A assegnerà lo scudetto a una tra Milan e Inter, con i match delle due milanesi che saranno di certo i più visti del turno. Mentre i rossoneri di Stefano Pioli saranno impegnati a Reggio Emilia contro il Sassuolo, i nerazzurri giocheranno a San Siro contro la Sampdoria, con i blucerchiati che arrivano a Milano con la voglio di stupire e fare bene.

Nessuno regalerà niente, lo hanno detto da Sassuolo e lo ribadiscono anche in casa Sampdoria, dove Fabio Quagliarella in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha sottolineato la voglia di fare bene contro gli uomini di Simone Inzaghi: “Sappiamo che ci guarderanno tutti, quelle di Milano e Reggio Emilia saranno le due gare più viste, San Siro sarà strapieno. Noi faremo di sicuro una partita molto seria, non possiamo permetterci figure di m… Sappiamo di sfidare uno squadrone, conosciamo la forza dell’Inter ma abbiamo visto contro la Fiorentina cosa voglia dire giocare con o senza pressione addosso. Comanda la testa, noi siamo e saremo mentalmente leggeri”.

OMNISPORT