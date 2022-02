Sampdoria-Sassuolo, Dionisi: "La sosta ci è servita"

05-02-2022 17:20

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Sampdoria. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 gare di campionato contro la Sampdoria (6V, 3N) e in sei di questi incontri ha tenuto la porta inviolata.

Ecco le considerazioni di Dionisi:

Abbiamo fatto una settimana completa di allenamento e abbiamo rinfoltito l’organico: qualcuno è arrivato, qualcuno è tornato dalla Coppa d’Africa. Sicuramente la sosta è servita, poi dovremo dimostrare che è servita veramente nella partita di domani. Ora inizia un bel ciclo”

“La Sampdoria è una squadra di valore, che l’anno scorso ha fatto un campionato importante, si è rinforzata a gennaio, ha preso giocatori, ha cambiato allenatore e ha creato entusiasmo, cambierà sistema di gioco e hanno avuto 2 settimane per lavorare, anche loro. La classifica non conta, è una squadra al nostro pari. La Juventus in Coppa Italia? Tutti sanno che giovedì giocheremo con la Juve ma ad oggi non mi interessa per niente. Sappiamo che è un risultato storico ma pensiamo alla Sampdoria, che ad oggi è più importante”.

OMNISPORT