Sampdoria, Stankovic: "Con la Cremonese è come un derby"

23-10-2022 16:54

In vista di Sampdoria-Cremonese, Stankovic è intervenuto in conferenza stampa: “Questa partita è come un derby, un derby delle ultime in classifica, e come un derby può decidersi per un episodio”.

“Servirà altissima concentrazione e noi saremo pronti – ha detto il tecnico serbo ai canali ufficiali del club -. Dobbiamo essere uniti in qualsiasi momento della gara. I ragazzi mi hanno dimostrato disponibilità e voglia, enorme voglia di miglioramento: ora dobbiamo sfruttarle per conquistare la prima vittoria. Io ci credo”.