Sampdoria, Stankovic: "Non dobbiamo mollare"

21-01-2023 15:47

La rabbia per la sconfitta di Empoli è ancora tanta in casa Sampdoria. Ma ora c’è subito un’occasione importante a Marassi contro l’Udinese nella gara della domenica alle 12:30. Dejan Stankovic ne ha parlato così in conferenza stampa: “Vedo negli occhi di tutti la voglia di ribaltare la situazione: non dobbiamo mollare. Loro hanno tanti giocatori bravi, velocità e gioco, sarà una partita tosta, una vera battaglia”.

Stankovic è tornato dunque sulla delusione dell’ultima gara: “A Empoli meritavamo almeno un gol, è stata una prestazione ottima. C’è rimasto l’amaro in bocca e tanta rabbia da trasformare in convinzione. Dobbiamo continuare su questi ritmi e cambiare marcia di fronte ai nostri tifosi, fare vedere anche nel nostro stadio di che carne siamo fatti. Se continuiamo così anche gli episodi a favore arriveranno”.