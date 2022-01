Sampdoria-Torino, D'Aversa: "Dobbiamo vincere i duelli individuali"

14-01-2022 13:53

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Torino a Marassi. Queste le sue considerazioni prima di questa sfida molto delicata per entrambi:

“A parte Quagliarella oggi si sono allenati tutti quanti, fisicamente la squadra sta bene. Mentalmente anche, ma aspetto la partita di domani per giudicare. Quanto ho visto in allenamento mi fa sperare bene. Rincon è già entrato benissimo nella partita a Napoli e non credevo che stesse così bene, a parte la Coppa Italia era un po’ che non giocava. Sembra che sia qui dal ritiro è un giocatore di esperienza. Ha carattere per affrontare certe partite. Conti sta bene fisicamente ed è questa la cosa più importante”.

“Sicuramente mi aspetto lo stesso Torino che ha battuto la Fiorentina. Ha una rosa ampia. Dobbiamo ragionare più che sulla Coppa Italia, dove abbiamo vinto, ma sulla partita di andata dove per atteggiamento non abbiamo fatto una gara alla nostra altezza. Contro il loro domani ci deve essere un atteggiamento fisico e mentale atta a vincere i duelli, loro sono molto fisici. Tante situazioni normali di fallo non vengono fischiate e per questo dobbiamo essere pronti”.

OMNISPORT