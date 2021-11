San Pietroburgo rilancia Cilic: “Voglio essere in grado di battere i migliori”

02-11-2021 20:06

È un Marin Cilic rinfrancato quello che è uscito dal torneo di San Pietroburgo , manifestazione da lui vinta battendo nomi di spessore come Karen Khachanov, Roberto Bautista Agut, Botic van de Zandschulp e Taylor Fritz.

Il successo, il secondo in stagione, ha risollevato il morale e la fiducia del classe 1988, deciso (nonostante gli impegni di famiglia ) a continuare ad allenarsi e fare sacrifici per performare ad altissimo livello .

“Ora ho una famiglia, ho due figli, quindi voglio dedicare questo titolo a loro. Vincere a San Pietroburgo, soprattutto a questo punto della mia carriera, è speciale, ancor di più se penso che ho vinto qui dieci anni fa” ha affermato Cilic prima di affrontare il capitolo “futuro”.

“I miei piani sono di continuare ad allenarmi duramente, continuare a spingere, con l’ obiettivo di darmi una nuova opportunità per vincere grandi tornei e giocare bene. Voglio essere in grado di battere i migliori. Questo è il mio obiettivo e gli ultimi due tornei disputati in Russia mi danno molta fiducia”.

Il croato ora dunque proverà ad allungare il suo momento positivo andando a caccia di un buon risultato a Parigi-Bercy.

