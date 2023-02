San Siro, Milan e Inter si "dividono": interviene Sala

Il primo cittadino è intervenuto sulla questione

27-02-2023 12:47

Giuseppe Sala, sindaco di Milano ha parato questa mattina, da Palazzo Marino, della spinosa questione di San Siro.

Milan e Inter, come noto, sembra che abbiano prese due strade diverse andando a sviluppare un piano autonomo. Il primo cittadino ha detto: “Ho chiamato le squadre e ho chiesto di venire domattina perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle – e poi ha aggiunto – Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse a La Maura – ha osservato Sala – non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme”.

Questa mattina, anche Corriere della Sera riporatava infatti l’idea della zona La Maura per i rossoneri.