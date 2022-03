Sanchez salva l'Inter, furia Torino per un rigore. Highlights e pagelle

13-03-2022 22:49

L’ Inter di Simone Inzaghi si salva a Torino: i nerazzurri strappano l’1-1 ai granata nel posticipo della 29esima giornata di Serie A grazie alla rete di Sanchez al 93′, che replica al gol nel primo tempo di Bremer. Dopo questo risultato il Biscione è ora terzo in classifica, a -4 dal Milan. Grandi proteste del Toro per un rigore netto negato nel primo tempo.

Un Torino compatto e tonico tiene testa all’Inter nel primo tempo all’Olimpico. L’approccio molle e superficiale dei campioni d’Italia in avvio di partita viene punito al 12′, quando Bremer (accostato ai nerazzurri) risolve una mischia nell’area ospite trovando il vantaggio. L’Inter senza Brozovic soffre dannatamente a centrocampo ma ha due grandi occasioni da gol con Calhanoglu e Lautaro, sventate da Berisha . Nel finale di tempo il Toro protesta per un rigore netto su Belotti.

Dopo un primo tempo negativo, Inzaghi non può che cambiare: dentro Gosens e Dimarco, fuori Perisic e Bastoni. La partita si infiamma: l’Inter alza decisamente il baricentro e verticalizza maggiormente, creando occasioni nitide con Dzeko e Dimarco. Ma il Toro non è domo è ha due chance clamorose per il raddoppio, con Brekalo e Izzo. Le mosse della disperazione di Inzaghi sono Correa e Sanchez . E nel forcing finale arriva il pareggio dei nerazzurri proprio con il cileno, servito da Dzeko.

Torino-Inter, gli highlights

12′: Torino in vantaggio . Sugli sviluppi di un calcio d’angolo si accende una mischia nell’area nerazzurra, Pobega colpito dalla palla serve involontariamente Bremer che con il destro devia in rete.

. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo si accende una mischia nell’area nerazzurra, Pobega colpito dalla palla serve involontariamente che con il destro devia in rete. 14′: Belotti sfiora immediatamente il raddoppio, Handanovic respinge, poi Bastoni allontana

sfiora immediatamente il raddoppio, Handanovic respinge, poi Bastoni allontana 16′: strepitosa parata di Berisha sul colpo di testa di Lautaro Martinez

sul colpo di testa di Lautaro Martinez 30′: Calhanoglu su punizione trova la grande risposta di Berisha

su punizione trova la grande risposta di Berisha 36′: Belotti cade nell’area nerazzurra dopo un contatto con Ranocchia, l’arbitro non concede il rigore tra le proteste granata

tra le proteste granata 52′: splendido filtrante di Dzeko per Dimarco , che tira addosso a Berisha

, che tira addosso a Berisha 60′: clamorosa occasione per Dzeko , colpisce di testa libero ma spedisce fuori

, colpisce di testa libero ma spedisce fuori 64′: Torino vicino al raddoppio due volte in un minuto, prima con Brekalo (decisivo Gosens in chiusura), poi con Izzo (grande parata di Handanovic)

91′: Colpo di testa di Dzeko di un soffio sopra la traversa

di un soffio sopra la traversa 94′: pareggio dell’Inter. Vidal imbuca in area per Dzeko, assist immediato per Sanchez che di destro gira in rete

La cronaca integrale di Torino-Inter

Torino-Inter: come ha arbitrato Guida

Al 36′ il Torino protesta vivacemente per un rigore negato dall’arbitro Guida: Ranocchia stende in area Belotti, colpendolo alla gamba. Il direttore di gara di Torre Annunziata tira dritto, e il Var (Massa) non interviene dopo il check, anche se il penalty è netto, le immagini lo confermano.

Le pagelle di Torino-Inter: i migliori e i peggiori

Berisha 7: almeno 4 grandissime parate per il portiere granata, che non può nulla sul gol di Sanchez nel finale

Bremer 7: gioca una partita superlativa, segna ed è un muro fino allo scadere, quando si fa sorprendere in occasione del pareggio nerazzurro

Belotti 6,5: prova di grande generosità per l’attaccante del Torino, esce stremato

Brekalo 6,5: sfiora per due volte la rete del raddoppio che avrebbe messo ko l’Inter

Ranocchia 5: graziato dall’arbitro in occasione dell’intervento in area su Belotti, che lo mette in difficoltà per tutta la partita

Barella 6: primo tempo decisamente negativo, aumenta i giri nel corso della ripresa e l’Inter ne beneficia

Perisic 5: gara da dimenticare per il croato, sostituito all’intervallo

Dzeko 6,5: tre palle gol nitide, poi l’assist per la rete di Sanchez

Lautaro Martinez 5: non si vede quasi mai, sparisce nel momento decisivo della stagione

Sanchez 7: entra e risolve il match, e tanto basta

Handanovic: “Sapevamo che sarebbe stata dura”

Samir Handanovic ha parlato a Dazn dopo l’1-1 contro il Torino: “Sapevamo che sarebbe stata dura e ci siamo adattati. Qualche volta è stato bravo Berisha, altre abbiamo sbagliato noi. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Abbiamo provato a vincere fino alla fine, ma non ci siamo riusciti. La stanchezza? Dopo tante partite giocate, non sei come vorresti essere. Il Toro gioca così con tutti e non è facile per nessuno venire qui”.

Il Milan è a +4, campionato apertissimo: “Lo sarà fino all’ultima giornata. Ora abbiamo una settimana per preparare il match con la Fiorentina. Ci mancano dieci partite e dovremo cercare di vincerle tutte”.

