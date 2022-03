All'Olimpico di Torino va in scena un importante snodo in ottica Scudetto. L'Inter dopo le vittorie di Milan, Napoli e anche Juventus è obbligata a portare a casa i tre punti per non perdere terreno. I granata devono invece ritrovarsi nei risultati, non trovando la vittoria da metà Gennaio. Da quel momento tre sconfitte e tre pareggi.19:10

Juric mette in campo il solito 3-4-2-1, tra i pali conferma per Berisha, in mezzo al campo Lukic vince il ballottaggio con Ricci, in avanti dietro a Belotti agiranno sulla trequarti Pobega e Brekalo. Nell'Inter 3-5-2 con in difesa Ranocchia al posto di De Vrij, accanto a lui Skriniar e Bastoni. Vecino per Brozovic a centrocampo, mentre in attacco, a fare coppia con Lautaro Martinez, torna titolare Dzeko dopo la panchina di Liverpool.19:47