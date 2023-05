Sandro Sabatini: "Allegri rifiutò il Real per la Juventus"

Il retroscena raccontato dal giornalista di Mediaset

30-05-2023 00:09

Sandro Sabatini ha raccontato a TMW un aneddoto personale su Allegri. Le sue dichiarazioni: “Mi trovai per caso a prendere un caffè in un albergo ed era il giorno in cui disse che chiamò Andrea Agnelli e disse sì alla Juventus. Disse che l’Inter non lo convinceva e neanche il Real Madrid. Lo chiamò Zhang ma poi disse di no per andare alla Juventus. E si fece negare dal procuratore per dare una risposta a Perez. Ma perché ha detto ‘se volevo vincere andavo da altre parti’? Perché in quel momento successe quello. Lui disse che voleva tornare alla Juve perché era casa sua, testuali parole. La valutazione di 7-7,5 milioni, era anche moderata in quel momento, visto quanto prendevano altri big. Ieri sera ha detto questa cosa non felicissima. Lui pensava di poter fare qualcosa di buono in Europa e in Italia. In due anni per errori, anche suoi, la Juve finisce con zero titoli e lui si ritrova ovviamente nell’occhio del ciclone.

Il rapporto con Andrea Agnelli era importante, ma anche con Elkann è molto buono. Gli mancava davvero il rapporto con tutto l’ambiente di Vinovo ad Allegri, per questo ha deciso di tornare. Ma non ha ritrovato la Juve che ha lasciato. Quando è saltata la società, la storia di un anno e mezzo che sembrava finalmente in crescita poi è precipitata”.