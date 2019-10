Saronni spiega i problemi di Fabio Aru

Giuseppe Saronni, uomo immagine del team UAE Emirates, ha parlato di Fabio Aru in un'intervista a tuttobiciweb. Il sardo dopo l'operazione in primavera e un discreto Tour sperava nel rilancio alla Vuelta ma è arrivata la doccia fredda del ritiro. "Mi spiace per mille ragioni, la prima sotto l’aspetto puramente umano: se fosse uno che non si impegna o non fa il professionista, invece lui è esemplare, lavora come nessuno altro e meriterebbe ben altri risultati. Conoscete bene i problemi che ha avuto, il suo recupero andava forse gestito con più calma, con meno frenesia e più prudenza. Un rientro lento sarebbe stato l’ideale per creare una base di lavoro e raggiungere la miglior condizione".

"Invece l’entusiasmo ha probabilmente tratto in inganno un po’ tutti: al Tour aveva una condizione buona ma non buonissima, ha spinto probabilmente oltre il suo fisico e questo ha compromesso la Vuelta. Per completare, ha avuto anche il citomegalovirus: ora ha appena completato un nuovo ciclo di esami e speriamo che sia tutto risolto. Cosa mi aspetto da lui per il 2020? Spero stia bene. Se Fabio torna a stare bene, poi il resto verrà da solo".

SPORTAL.IT | 18-10-2019 11:16