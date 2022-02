Sarri: “La Coppa Italia è antisportiva”

08-02-2022 15:32

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, condisce di pepe la vigilia dell’incontro di Coppa Italia con il Milan: “Questa è una delle competizioni più antisportive al mondo, è palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”. E ancora: “Per noi, che siamo nella terra di nessuno, la Coppa Italia è un traguardo importante; per loro, in lotta per lo scudetto, può essere un traguardo secondario”.

OMNISPORT