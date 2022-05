Sassari domina Brescia: semifinale a un passo

20-05-2022 23:12

Dinamo Sassari a un passo dalla semifinale playoff contro l’Olimpia Milano: i sardi si sono imposti nettamente in gara 3 sulla Germani Brescia, piegata per 98-68, e si sono portati sul 2-1 nella serie dei quarti playoff.

In avvio i lombardi subiscono un brutto colpo perdendo Amedeo Della Valle per infortunio alla spalla: la gara è condotta quasi sempre dalla Dinamo, che trascinata da Kruslin (20 punti) e Burnell (15) chiude a +7 all’intervallo lungo e poi dilaga nel secondo tempo fino al +30 finale. Gara 4 è in programma domenica alle 21, la Dinamo può chiudere i conti.

