Sassari, Myers dà il merito a Pozzecco

Carlton Myers è tornato a parlare della finale scudetto tra Reyer e Dinamo. "Una bellissima sfida tra due grandi squadre, una si poteva immaginare di vederla in finale. Sassari, invece, ci è arrivata anche grazie a Pozzecco, un allenatore che ha introdotto più che tecnica e tattica, entusiasmo e emozioni, forse troppe in alcune circostanze", si legge su Italpress.

"Ha rilanciato giocatori, soprattutto italiani come Polonara, che non dico fossero dimenticati, ma che erano entrati in un tunnel, visto che era un po' di tempo che non facevano qualcosa".

SPORTAL.IT | 04-07-2019 16:15