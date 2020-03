Sassari: porte chiuse a Burgos o non giochiamo

La Dinamo Sassari ha diffuso una nota ufficiale in vista della partita di Champions League contro il Burgos: "Alla luce delle ultime notizie sulla repentina diffusione del Coronavirus nella provincia di Burgos, la Dinamo e la Federazione Italiana Pallacanestro hanno chiesto di disputare la partita di domani, valida per la sfida di ritorno del Round of 16 di Basketball Champions League, a porte chiuse".

"In assenza di tale misura precauzionale, necessaria per salvaguardare la salute di squadra e staff, la Dinamo lascerà Burgos senza disputare la gara".

SPORTAL.IT | 09-03-2020 13:34