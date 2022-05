Sassari spaventa l'Olimpia, Rodriguez la salva: finale a un passo

30-05-2022 22:46

L’Olimpia Milano imita la Virtus Bologna e avvicina la finale scudetto.

Al Forum la squadra di Ettore Messina si è infatti portata sul 2-0 nella semifinale contro la Dinamo Sassari, piegata anche in gara-2 per 91-82 dopo aver ceduto per 88-71 nel match che aveva aperto la serie.

Questa volta però la formazione di Piero Bucchi ha impegnato fino alla fine i vice campioni d’Italia, riuscendo addirittura a chiudere il primo tempo in vantaggio di otto punti, grazie all’ispirazione di di Bendzius, best scorer del match con 23 punti, Bilan (17) e Logan

Il cambio di marcia firmato da Shields e Datome e soprattutto dalle triple di Hall e Rodriguez, migliori marcatori tra i lombardi rispettivamente con 17 e 18 punti, oltre che alla crescita del rendimento difensivo: la Dinamo però regge fino alla fine del terzo periodo, chiuso avanti di un punto (69-68).

Gli ospiti però non vanno oltre i 33 punti complessivi nel terzo e nel quarto parziale e cedono nel finale sotto i colpi di Shields.

Ora la sfida si trasferisce al PalaSerradimigni: mercoledì sera per l’Olimpia primo match point per la finale.