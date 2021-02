Sassuolo-Bologna, la vigilia di Roberto De Zerbi

Domani sera andrà in scena Sassuolo-Bologna, partita valida per la 23a giornata di Serie A. Roberto De Zerbi ci tiene a mantenere alta l’attenzione nei confronti della propria squadra, che in questo campionato si sta consolidando come una vera e propria realtà subito dopo le 7 squadre più forti d’Italia. Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Bologna, un successo in più di quelli ottenuti nelle prime 10 sfide con i rossoblù (3N, 5P).

Queste le parole del tecnico neroverde sulla sfida contro i falsinei:

“Credo siano i nostri cugini. Sono squadra forte e giovane, hanno una modalità di gioco simile alla nostra, non entrano in campo per il pareggio o rubacchiare qualcosa, hanno un’identità chiara ed entrano per fare la partita. Io al primo anno con la squadra spesso ho preso come esempio il Bologna perché andava su ogni campo a cercare di vincere, questo gli ha dato vantaggi in questi anni e con loro è una partita sempre aperta. Il 4-3 dell’andata, ci è andata bene perché loro sul 3-1 potevano chiuderla. Abbiamo fatto sempre bene ma le partite sono state sempre in bilico e così penso sia la partita di domani”.

Sarà una partita da non sbagliare per l’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, che ha segnato quattro gol contro il Bologna in Serie A. Solamente contro la SPAL (cinque) ha fatto meglio. Queste le parole sulle scelte di formazione:

“Qualche dubbio ce l’ho, però la partita è domani sera, c’è ancora un po’ di tempo. Bourabia è sempre fuori, Chiriches non so se ce la facciamo a recuperarlo, Defrel sta meglio, Boga è ancora fuori, gli altri sono tutti utilizzabili”.

OMNISPORT | 19-02-2021 15:55