26-11-2021 21:54

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali a Calcio e Finanza ha parlato del futuro di alcuni gioielli degli emiliani: “Lasciamo arrivare gennaio e poi valuteremo”.

“Quel che posso dire che per la pandemia le operazioni sono molto più difficili di un tempo. La Juventus avrebbe terminato la trattativa per Locatelli in maniera molto più veloce in tempi normali, invece in estate abbiamo dovuto fare un gran lavoro”.

OMNISPORT