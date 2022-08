Sassuolo, Carnevali: "Su Raspadori Juve e Napoli"

01-08-2022 09:58

In una lunga intervista rilasciata al Giornale, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del prossimo futuro di Giacomo Raspadori, evidenziando che la squadra emiliana non rimarrà sino all’ultimo giorno di mercato con l’incertezza della presenza in squadra del classe 2000: “Per Raspadori ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato. Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento”.

