Sassuolo con 3 nazionali in squadra, Dionisi: "Merito di tutti"

Dopo l’Europeo vinto con Berardi, Locatelli e Raspadori, il Sassuolo si conferma gran fornitore di talenti alal nazionale di Roberto Mancini con altri 3 convocati per le prossime 3 partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Non c’è più Locatelli, andato alla Juve, ma oltre Berardi e Raspadori è stato chiamato, per la prima volta, Scamacca.

Questo il commento in merito del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi:

“Sono felice per loro, sono contento per Gianluca perché è alla prima convocazione, sono contento per Domenico e Giacomo perché confermarsi è sempre più difficile. Merito a loro e merito della squadra perché se un giocatore spicca è merito di tutti, il singolo che spicca dà valore a tutti ma è la squadra che mette nelle condizioni i singoli. Merito al Sassuolo che manda 3 giocatori in Nazionale e complimenti a loro perché non è cosa da poco”.

OMNISPORT | 28-08-2021 20:23