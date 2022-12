Sassuolo, Dionisi: "Berardi più determinante per noi che Mbappé per la Francia"

27-12-2022 17:04

Ai microfoni de L’Ultimo Uomo, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato del rientro di Domenico Berardi: “Ci è mancato tanto. Quanto potrebbe mancare Mbappé alla Francia? Non volevo fare il paragone Mbappé-Berardi, ma per certi aspetti è stato più determinante Berardi nel Sassuolo in questi 9-10 anni di Serie A che Mbappé con la Francia perché lì ha anche altri campioni. La presenza di Berardi alza il livello di tutti, poi per certi aspetti alcuni giocatori si responsabilizzano senza la sua presenze e questo te lo ritrovi”.

“Berardi sposta tanto – continua Dionisi -, lo fa anche in allenamento, e quindi la giocata Consigli per Berardi va in sicurezza Consigli a farlo, non la alleniamo neanche, tant’è che senza Berardi quella giocata non la proviamo neanche perché non avrebbe lo stesso risultato. Ci sono le categorie, ci sono i livelli, negli allenatori, nelle squadre e nei giocatori. Noi abbiamo un giocatore veramente, veramente bravo. Peccato non averlo avuto, con lui le cose saranno più fluide”.