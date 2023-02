Sassuolo, Dionisi: "Chi gioca qui deve essere motivato"

Il tecnico neroverde: "Partite così fanno bene, come quelle precedenti con Milan e Monza".

04-02-2023 23:35

Dopo il trionfo del suo Sassuolo con l’Atalanta, Dionisi è apparso soddisfatto: “Partite così fanno bene, come quelle precedenti con Milan e Monza. La squadra si è aiutata in campo, facendo tutto quello che poteva. Eravamo partiti bene anche in 11 contro 11, poi abbiamo sfruttato la superiorità numerica e le nostre qualità in avanti. Siamo riusciti a sbloccare il risultato e abbiamo gestito il vantaggio, soffrendo un pochino nel finale quando loro hanno tentato il tutto per tutto”.

“Siamo contenti, tutto torna – continua Dionisi -. Ci vuole equilibrio nei momenti meno positivi, per poi mantenerlo nei momenti positivi. Chi gioca qui deve avere sempre il massimo delle motivazioni, anche se non è facile. Giocando da gruppo, facciamo la differenza”.