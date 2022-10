Sassuolo, Dionisi: "Inter a due volti? Non sono d'accordo"

07-10-2022 16:24

In vista del match contro l’Inter, Dionisi, tecnico del Sassuoloè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida: “Scontro diretto? Siamo soddisfatti dell’ultima partita, stiamo ottenendo quello che ci meritiamo, poi fermiamoci qua. Domani giochiamo con una delle squadre candidate alla vittoria finale, che lotterà fino alla fine e ne sono sicuro. Dovremo scendere in campo con equilibrio e umiltà domani. Siamo all’ottava di campionato, non si può parlare di continuità nei numeri e nei risultati. Gli ultimi risultati ci hanno dato maggiore consapevolezza, maggiore spirito di squadra. Questi due risultati hanno cambiato i commenti esterni e spero aiuti il nostro trend. La partita di domani è quasi proibitiva e stimolante, ma arriva al momento giusto”.

Sul momento vissuto dall’Inter: “Inter dai due volti? Non sono d’accordo. L’Inter con la Roma meritava di vincere, con il Barcellona ha fatto una partita da Inter. Sono state due gare diverse, due atteggiamenti diversi e credo che l’Inter abbia fatto bene in entrambe le sfide, poi dopo si tende a parlare del risultato positivo e negativo. Mi aspetto un’Inter che verrà da noi per vincere e noi la affronteremo per vincere”, ha concluso Dionisi.