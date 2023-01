Sassuolo, Dionisi: "Non siamo ancora guariti"

Il tecnico dei neroverdi ha commentato il momento negativo dei suoi e spera in una bella partita a San Siro.

28-01-2023 13:13

È arrivato il primo punto del nuovo anno settimana scorsa a Monza, ma la classifica del Sassuolo è ancora deficitaria. La zona retrocessione dista solo cinque lunghezze e per la formazione di Alessio Dionisi c’è ora la grande occasione a San Siro in casa del Milan. Il tecnico ne ha parlato così in conferenza stampa: “Abbiamo fatto il primo punto del 2023 alla quarta partita e se è successo questo è stato anche per nostro demerito”.

“Veniamo da una partita fatta bene dove potevamo tirare fuori anche di più, siamo migliorati ma non siamo ancora guariti. Servono continuità e atteggiamento contro i campioni d’Italia – ha aggiunto Dionisi -, che giocano in casa e sono feriti come noi. La spunterà chi avrà l’atteggiamento migliore”. Consigli è in dubbio, se non ce la farà giocherà Pegolo. Mancherà invece Muldur. Disponibili Rogerio e Berardi.