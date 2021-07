Sassuolo, interesse del Bayern per Müldür

Il Bayern Monaco sta per ripartire con Julian Nagelsmann e una squadra che si prepara a un rinnovamento in difesa. Con gli addii di Alaba e Boateng, i bavaresi si sono ritrovati un vuoto difficile da colmare. Per ora gli arrivi di Upamecano e del talento del Reading Omar Richards hanno aiutato a tamponare, ma la rosa potrebbe subire ulteriori variazioni.

In particolare il club campione di Germania sarebbe alla ricerca di un terzino destro. Per ora il ruolo conta su Benjamin Pavard, che può giocare anche da centrale, anche se il suo calo fisico dell’ultimo anno ha destato preoccupazione. C’è Bouna Sarr, arrivato dal Marsiglia, Chris Richards e anche Stanisic, giocatore raramente integrato in prima squadra.

Mentre si rincorrono le voci di un possibile affare con il Barcellona per uno tra Sergi Roberto, Emerson Royal e Sergino Dest, i bavaresi tengono gli occhi anche su altri obiettivi. Uno di questi sarebbe Mert Müldür, terzino destro turco di proprietà del Sassuolo. Il classe 1999 è nato e cresciuto in Austria, a Vienna, e parla dunque tedesco.

L’ex Rapid è arrivato in Serie A nel 2019 e si è imposto sotto la guida di Roberto De Zerbi. 52 le presenze in massima serie, condite anche da due goal. Dall’ottobre 2018 è anche un nazionale turco ed è anche stato conovocato per Euro 2020. Campagna terminata presto, ai gironi.

Hasan Salihamidzic, DS dei bavaresi, sembra tenerlo in considerazione per la fascia destra del Bayern, dove Nagelsmann potrebbe aspettarsi dei rinforzi. L’estate è ancora lunga e le vie del mercato sono infinite. Chissà che una di queste non porti il Bayern a fare affari in Emilia.

OMNISPORT | 20-07-2021 20:57