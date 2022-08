Sassuolo-Milan, Dionisi: "Pari giusto, per Berardi problema muscolare"

30-08-2022 21:49

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto a Dazn dopo il pareggio con il Milan: “Purtroppo è mancata la compattezza lo scorso anno, anche con lo Spezia siamo stati compatti e meritavamo di più. Il risultato è stato giusto, però la migliore occasione della partita è stata la nostra. Loro hanno messo forze fresche con giocatori superiori ai nostri, noi invece degli esordienti e un giocatore come Marchizza che tornava da un crociato e sono felice per loro. Sono orgoglioso per questa prestazione. Non dobbiamo mai rinunciare a giocare, nell’atteggiamento difensivo di squadra abbiamo margini di miglioramento. Speriamo di continuare così senza mai trascurare il gioco, dobbiamo passare dal gioco perché siamo meno strutturati degli altri”.

Su Berardi, uscito in lacrime, Dionisi non si sbilancia: “Parlando con lui la sensazione è di un problema muscolare, staremo poi a vedere”.