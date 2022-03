Scamacca: "Essere accostato a Ibra un onore, io ho la mia strada"

17-03-2022 08:51

Il giovane attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca è stato intervistato dalle pagine del Corriere dello Sport. Protagonista di un’ottima stagione fino a questo momento, Scamacca è ambito da grandi club italiani e internazionali, con Milan e Inter in pole position:

“Non ci penso, non mi sono mai dato limiti. Quando ci sarà da decidere seguirò il cuore. Sono andato all’estero una volta e non mi spaventa rifare quella scelta. Le voci di interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma non seguo troppo il calciomercato, certe situazioni non si concretizzano in fretta. Roma? Ho un bel ricordo, Roma è casa mia. La Roma è stata un pezzo del mio percorso e della mia storia, conservo bei ricordi di momenti che ho vissuto lì. Andare via non è stato facile, ma ho sempre avuto le idee ben chiare, ho sempre seguito il mio istinto e la mia testa: sono convinto di aver fatto le scelte giuste”.

Un commento anche su alcuni componenti del Sassuolo, come l’allenatore Alessio Dionisi e il compagno (possibile futuro all’Inter) Davide Frattesi:

“Il mister ha grandi meriti, mi ha dimostrato fiducia sin dall’inizio e mi ha messo subito nelle condizioni di esprimermi al meglio, è bravo a mettermi a mio agio, a Sassuolo ho trovato un ambiente unico. Io e Davide siamo praticamente due fratelli. Ci siamo sempre rincorsi, due destini che si sono incrociati sin da bambini. Per me averlo in squadra è un punto di riferimento, un valore aggiunto”.

Ad alcuni le movenze di Scamacca hanno ricordato quelle del primo Ibrahimovic. Un complimento che Gianluca accoglie con onore: “Lui è un campione, essere avvicinato a un campione del genere fa solo piacere. Ma io ho la mia strada, il mio modo di giocare”.

Infine, una parola pure sui playoff Mondiali e sul tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini:

“Sappiamo tutti che è un momento importante, bisogna essere concentrati e dare tutto, per l’Italia e gli italiani. Tutti daremo il massimo per portare l’Italia al Mondiale. Gli spareggi bisogna vincerli per forza. Con Mancini mi sono trovato benissimo nelle prime convocazioni, sono stato accolto come in una famiglia. E’ un gruppo compatto, si è visto soprattutto all’Europeo”.

