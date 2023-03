Schelotto su Retegui: "E' un Cholito Simeone con più grinta"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha parlato il tecnico che ha fatto debuttare l'attaccante argentino con passaporto italiano convocato da Mancini

14-03-2023 10:24

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato il tecnico Guillermo Barros Schelotto, che ha fatto debuttare al Boca Juniors Mateo Retegui, bomber argentino (ma con passaporto italiano) convocato da Roberto Mancini in nazionale per le gare di qualificazioni ai prossimi Europei contro Inghilterra e Malta:

“Mateo ha molta personalità, viene da una famiglia con buona educazione, base solida, ha capacità di adattarsi e si sta preparando per questo passo. L’Italia, al di là di Immobile, non ha un 9 come Retegui. E credo che questa convocazione gli aprirà le porte anche per un club europeo, qui ho sentito parlare del Milan. È un 9 di potenza: per l’Italia sarà ottimo, può tranquillamente giocarsela per il fisico che ha e per la grinta. Un goleador e in Italia non ce ne sono con le sue caratteristiche: ricorda Simeone del Napoli con più ‘garra’, oppure il Luca Toni del 2006”.