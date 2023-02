Scherma, che stoccate dal fioretto! Gli azzurri dominano in Cdm

Molto soddisfatto il C.T Cerioni

27-02-2023 11:11

Non delude mai la scherma azzurra, con un tripudio di podi in coppa del Mondo, nel weekend di gare a Il Cairo.

Festaggia la formazione femminile, composta da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa,e secondo posto per il team maschile che schierava Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi.

Ancora un oro e un argento nella domenica egiziana, dunque, per i quartetti del CT Stefano Cerioni, dopo il successo, nelle gare individuali di Martina Favaretto, vincitrice del derby italiano in finale contro Martina Batini e il doppio podio maschile con Tommaso Marini al secondo posto e Davide Filippi terzo.

Molto contento il CT Stefano Cerioni: “Sono molto soddisfatto, per tutto l’andamento del weekend e in particolare per le prove a squadre.Era l’ultima gara prima dell’inizio della Qualifica Olimpica, e avevo necessità di provare nel quartetto maschile Bianchi e Macchi, che mi hanno dato ottime risposte. Un grande plauso alle ragazze, che hanno vinto ancora una volta con una prestazione di ottimo livello. Il primo e secondo posto delle nostre squadre, uniti ai risultati di ieri nell’individuale, sono eccellenti premesse per gli impegni, importantissimi, che ci aspettano”.