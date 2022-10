Scherma – I convocati per la prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto

28-10-2022 19:20

Sono da poco state rese note le scelte del responsabile d’arma Stefano Cerioni, in vista della prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile. La gara andrà in scena a Bonn, in Germania, dall’11 al 13 novembre dove otto italiani punteranno al miglior piazzamento possibile sia nella prova individuale sia in quella a squadre. A guidare il gruppo Tommaso Marini, numero uno nel ranking di specialità con 197 punti.

Questo l’elenco completo.

Convocati gara individuale: Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

Convocati gara a squadre: Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi