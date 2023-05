Scherma, le convocate azzurre per la Coppa del Mondo

Il fioretto femminile sbarca a Tbilisi nel weekend 2-4 giugno, l’Italia vuole essere di nuovo protagonista dopo il secondo posto di Martina Batini a Shangai.

31-05-2023 22:11

Torna in pedana il fioretto femminile e lo fa con la tappa di Coppa del Mondo a Tblisi (Georgia), gara valevole per il percorso olimpico 2024.

L’Italia vuole nuovamente prendersi la scena proprio come ha fatto due settimane fa nel gran prix di Shangai, con Martina Batini che si è fermata solo in finale.

Stefano Cerioni, ct della nazionale azzurra, ha convocato sette atlete: Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martin Batini ed Erica Cipressa sono già ammesse al tabellone principale delle migliori 64 in base al ranking, mentre Martina Favaretto, Camilla Mancini e Martina Sinigalia proveranno a raggiungerle attraverso le qualificazioni.