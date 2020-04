Schira toglie il bianconero dal mercato, tifosi sollevati

La Juventus sta lavorando per rinnovare il proprio organico e offrire a Maurizio Sarri giocatori più adatti al suo gioco. Al momento, Fabio Paratici sembra essersi concentrato soprattutto sul reparto di centrocampo e in futuro ci sono anche operazioni per l’attacco. La difesa, invece, sembra per ora essere il settore che andrà incontro a minori stravolgimenti.

Nessun incontro tra Raiola e il Barcellona

Una conferma arriva anche da quanto affermato su Twitter da Nicolò Schira. Il giornalista, infatti, ha smentito le voci riguardanti una possibile partenza eccellente. “Non ci sono stati contatti tra Mino Raiola e il Barcellona a proposito di Matthijs De Ligt – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – Inoltre la Juventus non ha intenzione di venderlo”.

De Ligt, dunque, al momento non si muove da Torino. Anche perché cedendolo oggi appare complicato riuscire a evitare una minus valenza, considerati i 75 milioni di euro sborsati nell’estate scorsa per acquistarlo dall’Ajax e le difficoltà economiche del mondo del calcio causate dall’emergenza coronavirus, che secondo gli esperti potrebbero abbassare il costo dei cartellini dei giocatori.

I tifosi vogliono trattenere De Ligt

La Juventus toglie dunque De Ligt dal mercato e la notizia viene accolta positivamente dai tifosi bianconeri, che si aspettano anche novità dall’attacco. “No ma come, non era la Juve che lo voleva vendere?”, ironizza Chrib, che ricorda le voci di una possibile partenza dell’olandese diffusesi già prima della sosta.

“Il Barcellona dovrà farsene una ragione”, esulta Mark, mentre Eric ha comunque paura che De Ligt non resti a lungo in bianconero. “Credo proprio che Raiola inizierà a spingere De Ligt lontano dalla Juventus nei prossimi due-tre anni, ma potrei anche sottovalutare la sua brama di affari: chissà che non parta prima”.

SPORTEVAI | 27-04-2020 13:20