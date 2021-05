Schwartzman: "Il mio obiettivo è diventare un tennista ancora migliore"

Diego Schwartzman non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Sebbene il cemento non sia la sua superficie preferita il sudamericano ha deluso le attese sia agli Australian Open che nei tornei successivi di Acapulco e Miami, torneo che lo hanno visto cedere ad atleti con una classifica inferiore.

Già a Barcellona però si è visto un tennista diverso: ora Diego arriva a Madrid con maggiori aspettative, visto che per la prima volta è nella Top 10. Il sorteggio però nel main draw è stato tutt’altro che benevolo visto che pescherà la rivelazione di questo 2021, il tennista russo Aslan Karatsev che ha battuto due set a zero il francese Humbert (7-5, 6-4).

Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni del sito ufficiale dell’Atp: “Per me è stata davvero dura perdere contro Carreno Busta a Barcellona, in un match davvero complicato e con tante emozioni. Sono stato moralmente toccato da questa sconfitta ma so che se a Madrid continuerò ad essere sulla scia di come ho giocato a Barcellona, beh posso solo migliorare”

“Sono anni che gioco un buon tennis, realizzo ottime prestazioni sia nei Masters 1000 che nei Grandi Slam ma non avrei mai immaginato di essere in questa posizione di classifica. Sono fiducioso, il mio tennis è rimasto lo stesso e devo solo restare concentrato e ripetermi. Il mio obiettivo è diventare, se possibile, un tennista ancora migliore”

OMNISPORT | 03-05-2021 13:31