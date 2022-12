Sci alpino, a Semmering la Shiffrin cala il tris

29-12-2022 21:54

Mikaela Shiffrin è una vera e propria ‘cannibale’: domina la tre giorni sulle nevi di Semmering, completando l’opera con la 50^ vittoria in slalom.

L’americana ha centrato l’impresa già realizzata nel 2016, chiudendo davanti alla compagna di squadra Paula Moltzan (gli USA non firmavano la doppietta dal 1971) e alla tedesca Lena Duerr, distanziate rispettivamente di 0.29 e 0.34; completano la top-10 la slovacca Vlhova, l’elvetica Holdener e, a pari merito, la svedese Larsson (seconda dopo la prima manche) e la croata Ljutic, la slovena Bucik, la svedese Elfman e la ceca Dubovska, abile a recuperare sei posizioni nella seconda discesa. Non ci sono state italiane in lizza al secondo cancelletto: la migliore dopo la prima prova è stata difatti la Rossetti, solo 31^.

La Shiffrin, che ora insegue a -2 Lindsey Vonn e -6 Ingemar Stenmark, ha già messo le mani sulla Coppa del Mondo numero 5: è a quota 875 punti, con Petra Vlhova e Sofia Goggia rispettivamente a quota 506 e 470; nella classifica di specialità è invece la Holdener la prima sfidante, a -55 punti.